Honor Roll

Thu,04/14/22-10:58AM

The East Tallahatchie School District has announced their academic honors for the third nine weeks of classes, as follows: Charleston Elementary School SUPERINTENDENT’S LIST (all A’s) First grade: Stacy Fane Jr., Alayna Harden and Jacorius Jackson Second grade: Aubrey Chambers, Cornelius Collie, Maddisyn Griffin, Alyssa Hutchison, Roman Johnson, Cason Jones, Khloe Ross, Andre Scott and Brandolyn Smith Fourth grade: Shelby Wester and Taylor Westbooks PRINCIPAL’S LIST (A’s and B’s) First grade: Haleigh Boyd, Rihanna Brooks, Ja’colbi Brown, Paris Carter, Landon Chambers, Eric Corley, Erin Corley, Ariel Fane, Kenneth Kendall, Zuri Kuykendall, Evelyn Laws, Autumn Lee, Aries Neal, Luke Smith, A’laysiah Suggs, Dalvin Taylor, Talen Tellis, Deziyah Terry and Ryleigh Williams Second grade: Maliya Billings, Stevious Buckley, Aaliyah Fane, Zada Griffin, Kelli Harris, Carlasia McGowan, Traci Meeks, Josephlee Nichols, Arianna Price, Harmony Roberts and Kassidy Sanders Third grade: Ariston Bryant, Kylie Cashaw, Tatum Johnson and Cassidee Patterson Fourth grade: Jaiden Armstrong, Ayden Blue, Lauren Bradford, Kyleigh Buckley, Ireanna Love, Michael Allen Nichols, Kyleigh Standridge, Madisyn Taylor, Skylar Tellis and Ethan Wrenn Charleston Middle School SUPERINTENDENT’S LIST (all A’s) Eighth grade: Joseph Kendall PRINCIPAL’S LIST (A’s and B’s) Fifth grade: Tyler Brooks and Latricia Cauthern Seventh grade: Canaan Sewell, Alilliana Kuykendall and Armani Smith Eighth grade: Payton Atkins, Anthony Davis, Marcus Flowers, Makaila Griffin, Jada Leavy, Asia Scott, Shyerra Truly and Amalarie Williams Charleston High School SUPERINTENDENT’S LIST (all A’s) All grades: Shamiya Autman, Cierra Broadway, Zyashanti Brooks, Jordan Browley, Corderious Callaway, Ty’Anna Drain, Ferinand Ford Jr., Jashunna Greer, Jordan Hodges, Ira Jackson, Markeyliah Johnson, Georneisha Lang, Alysun McIntyre, Makenzie Medford, Ke’mareon Moore, Shaniya Moore, Ranzy Morrow, Tre’Quarius Pickens, A’meeyah Ross, Ta’moria Shannon, Cameron Taylor, Janiya Taylor, Lamaya Tellis, De’ja Walker, Rodney Washington, Elizabeth Willard and Kamina Woodall PRINCIPAL’S LIST (A’s and B’s) All grades: Cameron Anderson, Kristen Batteast, Keywonnia Bennett, Lynija Booker, Deonte’ Boyd, Diekyra Bradford, Kristy Bradford, Mersadis Bradford, Aaliyah Bridges, Ayden Brooks, Jaylon Brooks, Makiya Brooks, Ta’neriea Brooks, Ciara Cashaw, Tatiana Cashaw and A’lyysa Davis Tykeria Davis, Shanderreya Drain, Hernando Edwards Jr., Sandeon Edwards, Jermaya Eggleston, Adrianna Flowers, D’anthony Gipson, John Hamilton Jr., Chastity Harney, Perry Herron, Jasmine Hill, Terrance Hill, Trenderrius Hollis, Paris Holmes, Charles Hoskins Jr., Neveah Housley and Kelsey James Cor’daja Johnson, Kamiya Johnson, Cynterria Jones, Sakota Jones, Aaliyah Kennedy, Timothy Kirk Jr., Ka’mina Mason, Kaniyah Mathis, Lakeria McCord, Charles McCraney III, Kor’vel Murry, Caley Patterson, De’shanelle Price, Ke’asia Prince, Dershauria Robinson, Tamya Sanders, Tasharra Sanders and Roshay Sharp Joseph Simmons Jr., Marcailyn Smith, Sarah Smith, Sedrick Smith Jr., Dexteny Suggs, Clay Taylor Jr., Erica Tellis, Jasmine Tellis, Jordan Tellis, Lor’drianna Thomas, Darryl Turner, Madysun Washington, Markell Westmoreland, Jessie Willard, Alaysia Williams, La’jaysha Williams, Tybreyunia Will-iams, Adrianna Wilson, Taki-yah Wilson, Markevus Wrenn, Marquavus Wrenn, Shamar Wrenn and Amia Wright

